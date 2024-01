Polícia prende dois homens acusados de roubar e sequestrar casal na Granja Viana

Crime aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado; relembre o caso

Foto: Polícia Civil

acusados de roubar uma residência na Granja Viana, em Cotia, no dia 29 de novembro de 2023. Eles foram presos em Carapicuíba. A Polícia Civil capturou, nessa quarta-feira (10), dois homens, de 27 e 32 anos,. Eles foram presos em Carapicuíba.





Durante a diligência, os agentes apreenderam 45 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), três carteiras de identidade, sete cartões bancários, quatro celulares, uma máquina de cartão e chips de operadoras de celular.





A dupla foi conduzida ao Distrito Policial, onde passaram pelos trâmites de polícia judiciária. Após, foram encaminhados ao cárcere e ficarão à disposição do Poder Judiciário. Segundo a polícia, todo material apreendido foi encaminhado para perícia. As investigações prosseguem para identificar e localizar demais envolvidos.





RELEMBRE O CASO





No dia 29 de novembro do ano passado, um casal foi vítima de roubo e sequestro na região da Granja Viana. Os criminosos roubaram o carro e pertences pessoais das vítimas, como relógios e joias.





Após o roubo, que durou cerca de 4 horas, os bandidos fizeram o casal de refém e os levaram até uma comunidade próxima à rodovia Raposo Tavares. Os criminosos ainda obrigaram as vítimas a realizarem transferências bancárias via Pix.





As vítimas, um homem de 57 anos e uma mulher de 59, foram localizadas momentos depois pela polícia. Elas não estavam feridas. Foi realizada perícia no local do cativeiro. O caso é investigado 2º DP de Cotia.