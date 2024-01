Novos temporais são esperados na Grande SP nos próximos dias, alerta Defesa Civil

Segundo a pasta, região deve registrar 90 mm de chuva até sábado (13)

Estrada de Caucaia do Alto na tarde de ontem (10) / Foto: Rudney Oliveira

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que entre esta quinta-feira (11) e sábado (13), a passagem de uma frente fria, mesmo que afastada do continente, criará condições para pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em todo Estado de São Paulo. Além disso, há condições para temporais, seguidos por raios e intensas rajadas de vento.





Na Região Metropolitana, acumulados podem registrar 90mm. Já para Baixada Santista e regiões de Campinas e Sorocaba, acumulados de 80mm. Para as regiões de Bauru e Araraquara, acumulados devem chegar a 70mm e para as regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília, acumulados de 60mm.





“Devido acumulados elevados em um curto espaço de tempo, ressalta-se a importância de atenção às áreas mais vulneráveis, pois haverá risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte”, alertou a Defesa Civil.





RECOMENDAÇÕES DA DEFESA CIVIL





- Evite áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores.





- Em caso de queda de fios da rede elétrica na via não saia do veículo e não se aproxime do local.





- Jamais enfrente áreas alagadas ou com enxurradas. Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel.





- Ao ouvir um trovão, procurar um local coberto.





- Para quem reside em áreas de encosta, observem os sinais de movimentação do solo.





- Durante o processo de deslizamento é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro.