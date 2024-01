PM reage à tentativa de assalto e mata criminoso em Jandira

O crime ocorreu a poucos metros da delegacia

Foto: Divulgação / PM

Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto na noite desse domingo (7) e matou um dos bandidos em Jandira. Um outro homem, que também teria participado do crime, fugiu. O caso foi mostrado no “Balanço Geral”, da Record TV, na manhã desta segunda-feira (8).





De acordo com a reportagem, o policial estava chegando em casa quando foi surpreendido pela dupla. Ele entrou em luta corporal com os bandidos e atirou contra um deles. O Samu foi acionado e constatou o óbito no local.





O crime ocorreu a poucos metros da delegacia. A polícia investiga o caso e agora busca identificar o suspeito que fugiu.