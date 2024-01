ONG em Cotia oferece cursos profissionalizantes e preparatórios para mulheres

Os cursos gratuitos são voltados para meninas de 10 até mulheres de 25 anos; veja como realizar a inscrição

Foto: Afesu Moinho / Reprodução

A ONG (Organização Não Governamental) Afesu Moinho, unidade Granja Viana, em Cotia, está com inscrições abertas para o processo seletivo 2024.





A instituição oferece projetos de educação e qualificação profissional de forma gratuita para meninas de 10 até mulheres de 25 anos (veja abaixo a descrição de cada projeto / curso).





Projeto Vida





Para alunas matriculadas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, a ONG oferece o Projeto Vida, que tem como objetivo o apoio escolar. No curso, que tem duração de um ano, são desenvolvidas atividades temáticas e jogos lúdicos no contraturno escolar; são oficinas que abrangem atividades de informática, inglês, culinária, educação física, artesanato, bem como oficinas de matemática e linguagem.





Projeto Trilhas - Preparação para o 1º Emprego





Com alunas matriculadas no 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, a ONG trabalha com o Projeto Trilhas, que ajuda na preparação para o primeiro emprego. São oferecidas oficinas, palestras, visitas e dinâmicas no contraturno escolar. Além disso, as jovens adquirem experiência prática e dinâmica na criação e na administração de uma empresa em fase inicial, com modelo de negócio voltado à inovação.





Técnico em Gastronomia





Já para mulheres com o Ensino Médio concluído e que tenham de 17 a 25 anos, a AFESU oferece o curso técnico em gastronomia. São aulas práticas e teóricas formando profissionais que dominam as técnicas de culinária, higiene, práticas na cozinha, confeitaria, culinária brasileira e internacional, cozinha contemporânea, serviço e gestão de restaurante, produção e manipulação dos alimentos, trabalho em equipe e supervisão do time.









A Afesu Moinho, também conhecida como Casa do Moinho, foi inaugurada em 1998, e está localizada na Av. José Giorgi, 935, na entrada do Km 26,5 da rodovia Raposo Tavares.