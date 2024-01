PM encontra partes de corpo humano dentro de lixeira

Vítima ainda não foi identificada

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Por Neto Rossi





A Polícia Militar encontrou, na madrugada dessa terça-feira (9), partes de um corpo humano dentro de uma lixeira. O caso ocorreu na Rua Doutor Nério Nunes, no Jardim Germania, zona sul de São Paulo.





A Polícia Militar realizava patrulhamento na região quando foi acionada via Copom para comparecer ao endereço citado. Chegando no local, os policiais foram informados que um morador de rua havia encontrado partes de um corpo dentro da lixeira.





O local foi preservado para perícia. A vítima, aparentemente do sexo feminino, ainda não foi identificada. Segundo a polícia, as partes do corpo encontradas foram braço, antebraço e mão - com unhas longas e pintadas de dourado. As outras partes do corpo não foram localizadas.





A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os fatos. O crime foi registrado no 11º Distrito Policial de Santo Amaro.