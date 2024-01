UPA de Cotia ‘nega’ ambulância para idosa após alta, diz família; unidade rebate

Segundo a família, uma funcionária da unidade disse para “chamar um Uber” para a idosa de 89 anos, que é acamada e faz uso de sonda; UPA se manifestou sobre o caso; veja vídeo

Imagem da paciente foi enviada ao Cotia e Cia pela família

Reportagem: Neto Rossi





A família da idosa Patrocinia Peixoto, de 89 anos, relatou ao Cotia e Cia que a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Atalaia, em Cotia, negou o uso da ambulância para a paciente voltar para casa após ter recebido alta médica. O caso ocorreu nessa segunda-feira (8).





Segundo os familiares, a idosa, que é acamada, faz uso de sonda para se alimentar. No entanto, há 4 dias, ela vem tirando a sonda, sendo necessário ir até a unidade de saúde para trocar. E, ontem, ela tirou por duas vezes o aparelho.





Na parte da manhã, dona Patrocinia foi levada até a UPA do Atalaia, onde teve sua sonda trocada. Ela retornou para casa de ambulância. Mas, por volta das 16h, a idosa retornou à unidade, pois havia retirado a sonda novamente.





Após passar pelo procedimento, que durou cerca de uma hora e meia, o médico teria dado alta para a paciente. Verenna Pereira, neta da idosa, foi então requisitar o uso da ambulância para levá-la de volta para casa. “Mas, aí, eles ficaram enrolando e, quando deu 18h30, disse à enfermeira que precisávamos ir embora. Aí, ela disse que eles iriam trocar o plantão e que era pra gente aguardar um pouco mais”, disse.





Segundo Verenna, às 20h, ela chamou a enfermeira responsável e disse que estava esperando liberar a ambulância há três horas. “Ela falou que não tinha como, pois as ambulâncias eram prioridades dos pacientes que precisavam ser transferidos para o Hospital de Cotia. Mesmo eu dizendo que minha avó estava sem comer e sem se trocar, não adiantou”, relata. “A enfermeira ainda disse que minha avó estava de alta e que se eu quisesse ir embora, era pra chamar um Uber”, completa.





Após a negativa da ambulância, Verenna ligou para a irmã e o cunhado irem buscá-las de carro. O relógio marcava 23h.





Antes de ir embora da unidade, Verenna foi até o estacionamento e flagrou duas ambulâncias paradas (veja o vídeo abaixo). Um pouco antes, uma funcionária da unidade chegou a dizer para ela esperar uma ambulância que tinha levado um paciente até o Hospital de Cotia, mas como já tinham esperado quase 6 horas, ela desistiu.









O QUE DIZ A UPA





Em nota enviada para o Cotia e Cia, o Instituto Bom Jesus (IBJ), responsável pelas unidades de saúde de Cotia, informou que a paciente recebeu alta por volta das 19h30.





O instituto disse que, no momento, a unidade disponibilizava de duas ambulâncias que estavam de saída para vagas cedidas, e a UPA tinha, ainda, mais seis remoções aguardando transferência.





“A paciente foi retirada da unidade sem autorização da enfermagem, mesmo após orientação da equipe”, disse o IBJ.





Veja abaixo a nota na íntegra, assinada por Ana Paula Guerbas, coordenadora administrativa da UPA Atalaia:





"Informo que a paciente Patrocina Peixoto, esteve em atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA ATALAIA, no dia 08/01/2024, por volta DAS 08:26 horas, trazida pelo SAMU, por obstrução de Sonda Nasoenteral, realizado atendimento e troca de sonda. Ás 09:00 horas paciente recebe alta, levada para casa de ambulância. Retorna ás 17:53 horas trazida pelo SAMU, segundo relato da acompanhante paciente tirou a sonda em casa, realizado nova passagem de sonda, raio x, instalado dieta e troca de fraldas, por volta das 19:30 horas paciente recebe alta. Na hora do fato tínhamos 01 ambulância no Hospital das Clínicas e estávamos com 02 ambulâncias em saída para vagas cedidas e a UPA ATALAIA tinha mais 06 remoções aguardando transferência. A paciente foi retirada da unidade sem autorização da enfermagem mesmo após orientação da equipe."