Mais um complexo esportivo em Cotia é alvo de vandalismo; vereador pede segurança

Imagens publicadas por Edson Silva mostram vidros do complexo quebrados, diversos materiais destruídos e portões arrombados; veja

Foto: Reprodução / Redes Sociais (Edson Silva)

O Complexo Esportivo do Arakan, em Cotia, foi alvo de vandalismo nesse final de semana. A denúncia foi feita pelo vereador Edson Silva, por meio de suas redes sociais (veja o vídeo no final da matéria).





As imagens publicadas pelo parlamentar mostram vidros e portas do complexo quebrados, diversos materiais destruídos e portões arrombados.





Vândalos quebraram de tudo, até as portas do banheiro

“Tristeza e sentimento de indignação, assim é que recebo a notícia do episódio de vandalismo no Complexo Esportivo Arakan, lamentável pois fazem isso num Espaço do qual essas mesmas pessoas e suas famílias poderiam estar usufruindo”, escreveu Edson na publicação feita nessa terça-feira (9).





Segundo o vereador, foi encaminhado um ofício para o secretário de Esportes de Cotia solicitando a contratação de segurança 24 horas na região. “Infelizmente, temos vândalos que circulam nesta região que querem depredar, querem destruir um lugar que a gente trabalhou para deixar acessível para a população.”





Foto: Reprodução / Vereador Edson Silva







OUTRO CASO





No final de dezembro de 2023, o Complexo Esportivo do Atalaia também foi alvo de vândalos. A denúncia, na ocasião, foi feita pelo próprio secretário de Esportes, Cabo Givaldo.