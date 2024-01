Motoristas ajudam cão perdido na Raposo Tavares e vídeo emociona a web; VEJA

Cãozinho corria um grande risco de ser atropelado, mas foi auxiliado por motociclistas e motoristas na tarde desse domingo (31/12)

Imagem retirada do vídeo enviado ao Cotia e Cia

Uma cena encerrou 2023 com muita emoção. Motociclistas e motoristas ajudaram, na tarde desse domingo (31/12), um cachorro da raça chow-chow que estava perdido na via expressa da rodovia Raposo Tavares, na altura do km 35, sentido capital.





Ao que tudo indica, o cãozinho estava assustado com os barulhos dos fogos de artifício. Imagens recebidas pelo Cotia e Cia mostram o animal correndo entre os veículos, com grande risco de ser atropelado.





Dois motociclistas e um motorista começam a força-tarefa para ajudar o cachorro. Eles cercam o animal para que ele consiga andar até o acostamento da rodovia. Algumas pessoas chegam a descer de seus veículos para tentar pegá-lo.





No final do vídeo, três motociclistas conseguem impedi-lo de continuar o trajeto pela pista.





MAS O CÃO FOI ENCONTRADO PELOS SEUS TUTORES?





O vídeo, no entanto, não mostra o que aconteceu com o doguinho depois do ocorrido. Mas pelos comentários no Instagram do Cotia e Cia, ele teria sido localizado ontem mesmo e estaria em seu lar, no Jardim Leonor, em Cotia.





Ainda segundo os internautas, o cachorro foi visto em diversos lugares, até mesmo na estrada de Caucaia.





Mesmo sem saber definitivamente sobre o desfecho, a cena publicada no Instagram emocionou muitas pessoas.





VEJA O VÍDEO E OS COMENTÁRIOS: