Bebê de 1 ano se engasga com pedaço de plástico e é resgatada pela GCM

Caso ocorreu nesse sábado (30/12), em Cotia

Dois agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia ajudaram a resgatar a vida de uma bebê de 1 ano e 3 meses nesse sábado (30/12), em Cotia. O caso ocorreu nas proximidades do km 39 da Rodovia Raposo Tavares.





Segundo a GCM, a mãe da bebê pediu ajuda ao se deparar com a sua filha engasgada com um pedaço de plástico. De prontidão, os agentes socorreram a criança e a levaram até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Atalaia





Ainda de acordo com a GCM, uma equipe médica conseguiu salvar a vida da menina usando uma pinça para retirar o plástico de sua garganta. “Após análise clínica, nossa equipe foi informada que a criança passa bem de saúde”, informou a corporação em sua página no Facebook.