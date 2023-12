Animália Park terá voos de helicóptero a partir de janeiro; veja o valor

O Animália Park, em Cotia, vai oferecer voos de helicóptero a partir de janeiro de 2024. O serviço será operado pela Voe SP Air, empresa de taxi aéreo.

Os ingressos já estão sendo vendidos no site do Animália pelo valor de R$ 430,00 cada, com grupo mínimo de 4 pessoas e no máximo 5. O valor pode ser parcelado em até 10 vezes.