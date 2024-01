Motorista de app é sequestrado, agredido e jogado para fora do carro em movimento

Crime ocorreu em Osasco nesse domingo (28); um bandido foi preso

Imagem: Reprodução / TV Globo

Um motorista de aplicativo, de 39 anos, foi sequestrado e brutalmente agredido por três criminosos, em Osasco, na noite de domingo (28/1). Os criminosos tomaram o controle do carro e o motorista ficou pendurado para fora do veículo por alguns quilômetros, até ser jogado na rua, em alta velocidade. Um dos bandidos foi preso.





Em entrevista à TV Globo, o motorista contou que estava parado com o carro em um semáforo, quando dois homens abriram a porta traseira e o agrediram na cabeça. Em seguida, um terceiro criminoso entrou e assumiu a direção.





“Falaram que iam me matar mesmo. Foi o caminho todo me dando murro na cabeça, dizendo que eu ia virar finado, que eu podia dar tchau para minha família”, disse o motorista à TV Globo.





O motorista afirmou que foi ameaçado com uma faca ao longo de todo o percurso. Em dado momento, ele tentou pular do carro em movimento, mas foi impedido pelos criminosos. Depois de ficar pendurado, os assaltantes o jogaram do veículo.





“Quando eu vi que eu conseguia abrir a porta no trânsito, comecei a gritar por socorro. O carro estava tão em alta velocidade que, quando pulei, eu fui tipo voando. Foi uma luta com os dois. Eu mordi um, ele me mordia também para voltar para dentro do carro, mas graças a Deus eles não conseguiam me pôr de volta para dentro. Foi onde eles preferiram me jogar mesmo. Aí ele pisou no acelerador para jogar com mais gosto”, relatou a vítima.





O roubo só terminou quando guardas municipais viram o carro trafegando em alta velocidade. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a equipe perseguiu o veículo, que parou na Avenida Passaredo. Os três suspeitos fugiram correndo.





A Guarda Civil Metropolitana conseguiu capturar um deles. Ele contou à polícia que o grupo roubou o carro, agrediu o motorista e pegou seus pertences.





O veículo da vítima e os pertences que tinham no carro foram recuperados. Já o motorista foi socorrido e levado para um hospital com fratura no braço e escoriações espalhadas pelo corpo.





O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco. Os outros dois bandidos que conseguiram fugir estão sendo procurados.