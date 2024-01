Instituto realiza ‘bloquinho inclusivo’ de Carnaval neste domingo (4) no Cemucam

Evento gratuito reunirá diversas atividades, entre elas, roda de conversa, oficina de confetes sustentáveis, show de palhaço e desfile de abadás; veja como participar

Foto: Divulgação / Instituto Ame

O Instituto AME, ONG dedicada à promoção da inclusão e diversidade, realizará, neste domingo (4), o ‘bloquinho inclusivo’ de Carnaval no Parque Cemucam, em Cotia. O evento, que é gratuito, começará a partir das 9h30 no Casarão 01 do parque.





A festa reunirá diversas atividades, entre elas, roda de conversa, oficina de confetes sustentáveis, show de palhaço, desfile de abadás, entre outras.





O evento conta com o apoio e participação de diversas entidades congêneres e empresas, como a Clínica Vivere, Rodas do Brincar, Clínica Caminho, Contexto, Arte Conecta, Idahra, Silvia Sena e Radio Bora Brasil.





Foto: Instituto Ame

PROGRAMAÇÃO





09:30 - Oficina de Personalização de Abadás e Pintura de Rosto: Libere sua criatividade e dê um toque único ao seu visual para o bloquinho.





10:00 - Roda de Conversa: Tema - Histórias dos Ancestrais: Um momento de reflexão e aprendizado sobre as tradições e histórias que nos conectam.





10:45 - Oficina de Confetes Sustentáveis: Aprenda a fazer confetes de forma sustentável e contribua para um bloquinho mais ecológico.





11:00 - Show do Palhaço Fux com Mágica e Brincadeiras: Divirta-se com as incríveis habilidades mágicas e brincadeiras do Palhaço Fux.





12:00 - Desfile de Abadás com Premiação para as Crianças: As crianças terão a chance de desfilar e receber prêmios para tornar o dia ainda mais especial.





12:20 - Momento Chuva de Cores: Uma explosão de cores para alegrar o ambiente e deixar o bloquinho mais vibrante.





12:30 - Piquenique no Gramado (Livre - Leve seu Lanchinho): Desfrute de um momento descontraído no gramado do parque. Não se esqueça de trazer seu próprio lanchinho para compartilhar.





Dicas do Instituto Ame para os participantes:





Vista-se com roupas leves: Esteja preparado para a animação e o calor. Roupas coloridas e leves são mais que bem-vindas!





Chegue cedo: A programação está repleta de atividades incríveis, então não perca nenhum momento. Chegue cedo e aproveite o dia ao máximo.





Leve seu lanchinho para o Piquenique: Traga sua cesta de lanches e desfrute de um piquenique no gramado. Uma oportunidade perfeita para relaxar e recarregar as energias.





Para mais informações, entre em contato:





Luciane Bomfim

Presidente Instituto Ame

Contato: institutoame9@gmail.com

Telefone: 11 96610-8060