Morador de Caucaia do Alto está desaparecido há 5 dias

Edvaldo César, conhecido como ‘Neguinho’, foi visto pela última vez próximo à praça dos Romeiros

Edvaldo está desaparecido desde o dia 5/1/2024. Foto: Arquivo pessoal

Morador de Caucaia do Alto, Edvaldo César de Brito, de 39 anos, está desaparecido desde sexta-feira (05/01). Ele foi visto pela última vez no centro do distrito, perto da praça dos Romeiros.





Segundo a família, Edvaldo apresenta confusões mentais em razão de um acidente de skate que sofreu há um tempo. “Há muitos anos, ele sofreu um acidente de skate e bateu a cabeça. Ele tem que tomar medicamentos todos os dias. Mas ele não tomou os remédios recentemente”, disse Jaqueline Silva, sobrinha de Edvaldo.





Algumas pessoas chegaram a dizer que viram um homem com as mesmas características próximo ao Atacadão de Cotia, mas a família o procurou pelo local e não o encontrou.





Qualquer informação sobre Edvaldo, entrar em contato com o telefone (11) 96482-8050.