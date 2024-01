Conselheiros tutelares tomam posse em Cotia; veja quem são

Os novos membros do Conselho foram escolhidos em uma eleição que aconteceu em outubro de 2023 para um mandato de quatro anos

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

Os novos conselheiros tutelares tomaram posse em Cotia nesta quarta-feira (10). A cerimônia foi realizada no auditório do Paço Municipal. Os novos membros foram escolhidos em uma eleição que aconteceu em outubro de 2023 para um mandato de quatro anos (2024/2028). Cinco vão atuar em Cotia e os outros cinco, em Caucaia do Alto.





A nova conselheira titular eleita, Bruna Aparecida Alves Ferreira, prestigiou a qualificação dos antigos gestores do conselho e discorreu sobre a importante tarefa do conselheiro. “Venho reconhecer a importância e o legado desta posição aos antigos conselheiros tutelares, que foram os pilares fundamentais na defesa e proteção das crianças e adolescentes em nossa comunidade. Em um momento de mudança e renovação, gostaria de ressaltar a continuidade do trabalho realizado, pois é essencial aprendermos com eles para que possamos avançar cada vez mais na garantia dos direitos da criança e do adolescente”, disse Bruna.





Presente ao evento, a vice-prefeita Ângela Maluf deu boas-vindas aos conselheiros e ratificou a importância deste órgão. “O Conselho Tutelar zela pelo cumprimento do ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente]. Não importam os nossos valores neste momento, o que importa é a garantia dos direitos das crianças, especialmente das que estão em situação de vulnerabilidade”, destacou.





VEJA QUEM SÃO





Titulares:





1. Shirlei Aparecida dos Santos;





2. Camila de Almeida Alves;





3. Sandra Regina Santana Cruz Santos;





4. Maria Cristina Costa Romero; e





5. Bruna Aparecida Alves Ferreira









6. Luana Karen;





7. Mara Evangelista de Oliveira;





8. Cristiane de Almeida Lopes;





9. Ana Claudia Pança; e





10. Josana Silva dos Santos.





Suplentes:





1. Daniele Bretanha de Oliveira Braga;





2. Natalia Olívia Fernandes Ferreira;





3. Elizabeth Cristiane Ramos Costa;





4. Francinaldo Honório de Sousa;





5. Priscila Soares;





6. Francisco Sadao Uemura;





7. Luiza Corina Freitas de Aquino;





8. Fabiano Machado dos Santos;





9. Fernanda Milhomen Barros;





10. Roseli Lima da Silva;





11. Stephane Souto Soares;





12. Sebastiana de Oliveira Freitas;





13. Daniele Cristina de Lima; e





14. Marcilene Oliveira Barbosa.