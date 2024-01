Funcionário é baleado na orelha após roubo em loja no centro de São Roque

Crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (10)

Foto: Prefeitura de São Roque

A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Roque prendeu, nesta quarta-feira (10), um homem que havia praticado um roubo à mão armada no centro da cidade. O crime aconteceu em uma loja especializada em celulares.





Segundo a GCM, o homem entrou no estabelecimento e, após solicitar um celular ao atendente, pegou o aparelho e seguiu para a saída sem pagar. Ao ser seguido e abordado pelo atendente, o homem sacou uma arma e disparou contra o profissional, deixando o local em seguida. O vendedor foi atingido na orelha.





Após o crime, populares acionaram a Guarda Municipal, que, por meio do Centro de Controle Operacional, mobilizou as viaturas próximas. Após uma equipe se deslocar até o local, os agentes tomaram conhecimento das características físicas do homem, informação que foi repassada aos demais agentes, os quais iniciaram as buscas pelo criminoso.





O homem foi localizado próximo à rua Benedito Marchi Filho, onde foi abordado e preso pelos guardas. Ele confessou o assalto e o disparo contra o funcionário do estabelecimento, sendo encontrado com ele um revólver calibre 32 e o celular roubado, itens que foram apreendidos no local.





O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São Roque, onde a prisão foi ratificada pelas autoridades locais, a quem também foi entregue o revólver apreendido.





O atendente foi atingido de raspão na orelha, sendo socorrido à Santa Casa, onde foi atendido e passa bem. O celular apreendido foi entregue novamente ao responsável pelo estabelecimento.