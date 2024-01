Menino de 10 anos é baleado nas costas durante a virada de ano em Cotia

Criança está internada no Hospital Regional de Cotia

Hospital Regional de Cotia. Foto: Google Imagens

Um menino de 10 anos foi baleado nas costas durante a virada de ano em Cotia. O caso, que é investigado pela Polícia Civil, ocorreu na rua Assis Valente, no Mirante da Mata. Ainda não se sabe quem foi o autor do disparo.





Ao Cotia e Cia, a mãe do menino, Talita D'arc da Silva, contou que seu filho estava andando de bicicleta na rua quando foi atingido. À princípio, ele achou que fosse uma pedrada. Com o impacto, o menino chegou a cair da bicicleta.





O garoto, ainda de acordo com a mãe, foi socorrido até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Atalaia. Ao chegar no local, a equipe que realizou os primeiros atendimentos disse que o ferimento foi, de fato, provocado por um tiro de arma de fogo.





O menino então foi transferido às pressas ao Hospital Regional de Cotia, onde permanece internado. Talita disse que ele está bem, “na medida do possível”, e que a bala não pegou nenhum órgão. A mãe também contou que seu filho não precisou passar por cirurgia.





Cotia e Cia pediu mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda retorno.