Mães de 28 alunos da Apae Cotia relatam que seus filhos estão sem transporte

Elas disseram que foram pegas de surpresa, nessa segunda-feira (29), com a informação; a maioria não tem outros meios para levar seus filhos até a instituição

Mães e responsáveis de 28 assistidos da Apae de Cotia relataram que seus filhos perderam o direito ao uso da van que os transportavam para a unidade. De 90 vagas, 28 deixaram de ser atendidas. As mães disseram que foram pegas de surpresa com a informação.





“Nessa segunda-feira (29/01) tivemos a notícia de que dos 90 atendidos especiais da Apae, 28 ficariam sem transporte, pois conforme informação da assistente social Yasmim, a Prefeitura de Cotia cortou parte da verba, impossibilitando continuar com as peruas de transportes para todos os necessitados”, disse ao Cotia e Cia Liane Farias, mãe de um assistido da Apae.





De acordo com ela, a Apae não respondeu nenhuma dúvida, com critérios ou argumentos, que justifique esta situação. “Já somos excluídos do mundo e não aceitamos sermos excluídos da instituição que se rotula como inclusão e assistência social para os necessitados”, desabafa.





Lurdes Ribeiro é irmã de um assistido da Apae de Cotia. Assim como Liane, ela relatou que foi informada de que não haveria mais a van para seu irmão no dia da rematrícula. “Se não é para todos, não é para nenhum. Por que 62 alunos têm o transporte e 28 não têm?! Meu irmão não pode ir sozinho. Não tem condições. Ele fica em casa perguntando quando vai pra escola [...] é muito triste, pois é o único lugar que eles frequentam e que tem um aprendizado”, narra.





Yasmim, a assistente social da Apae citada por Liane, de fato enviou uma mensagem para os familiares afirmando que a Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia havia reduzido o número de vagas do transporte para este ano.





“Criei este grupo com os responsáveis dos atendidos e atendidas que, infelizmente, ficaram de fora do transporte, para que vocês, como família, possam se organizar e mobilizar, assim como foi feito anos atrás, para conseguirem esse tão sonhado transporte”, disse em mensagem.





Cotia e Cia fez contato com Yasmim, que mudou o teor do argumento sobre o corte do transporte para os 28 assistidos da Apae. “Houve um problema com os editais que regulamentam os recursos destinados para o transporte dos atendidos do Serviço de Inclusão para Pessoas com Deficiência, mas já estamos em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social quem está resolvendo este problema e acreditamos que até o final desta semana já estará tudo resolvido”, disse, em mensagem de texto.





Procuradas, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia e a Apae não se manifestaram dentro do prazo estipulado. O espaço segue aberto para manifestações.