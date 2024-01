Festa do Peão de Cotia anuncia a 1ª atração do evento; saiba quem é

Ingressos serão vendidos a partir desta sexta-feira (2/2)

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Festa do Peão de Cotia anunciou, nesta terça-feira (30) nas redes sociais, a primeira atração do evento, que vai ocorrer entre os dias 30 de março e 6 de abril.





por este LINK. Os ingressos serão vendidos a partir desta sexta-feira (2/2)





A atração anunciada é a cantora Ana Castela, que vai abrir o evento com show marcado para o dia 30 de março. A cantora se apresentou na Festa do Peão de Cotia no ano passado.









A Festa vai acontecer no mesmo local de 2023, ao lado do estádio municipal Euclides de Almeida, à beira do km 35 da Raposo Tavares sentido interior.