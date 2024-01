Gael e Theo foram os nomes mais registrados em Cotia em 2023; veja lista

Dados foram levantados pelo Cotia e Cia junto ao Portal da Transparência do Registro Civil; confira

Gael e Theo estão no topo da lista dos nomes mais escolhidos em 2023 na cidade de Cotia, de acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil.





Heitor, Noah e Helena também aparecem na lista, assim como Miguel, Alice e Heloísa.





Em 2022, Miguel, Gael, Alice, Arthur e Theo lideravam o ranking em Cotia, respectivamente.





De acordo com o portal, em 2023, foram 42 registros com o nome Gael, 38 com o nome Theo e 37 com o nome Heitor.





Entre os bebês do sexo feminino, foram 30 registros com o nome de Helena, 26 com o nome Alice e 24 com o nome Heloísa.





VEJA RANKING COM OS 50 NOMES MAIS REGISTRADOS EM COTIA