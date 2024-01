Aumento nos impostos sobre diesel, biodiesel e gás de cozinha já está valendo

Arrecadação voltou a ser integral

Foto: Agência Brasil

O governo federal retomou, nessa segunda-feira 1º, a cobrança integral do PIS/Cofins sobre o diesel, biodiesel e gás de cozinha.





O imposto estava zerado desde 2021, mas o recolhimento foi antecipado ainda em setembro do ano passado.





Neste ano, a arrecadação volta a ser integral, com os seguintes valores:





diesel A: aproximadamente R$ 0,35 por litro;





biodiesel: aproximadamente R$ 0,15 por litro;





diesel B (mistura do diesel A e biodiesel): aproximadamente R$ 0,33 por litro;





gás de cozinha: aproximadamente R$ 2,18 por botijão de 13 Kg.





Caso isso seja repassado, haverá aumento de preços aos consumidores, com impacto na inflação.





De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no caso do diesel, a reoneração não deve encarecer o produto para os consumidores, pois o aumento da carga tributária será amenizado pelas reduções de preço anunciadas pela Petrobras.