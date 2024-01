Galeria de água pluvial cede e abre buraco em rua na Granja Viana

Via está interditada

Foto: Prefeitura de Cotia

A rua Roma, na Granja Viana, está interditada na altura do número 201, em ambos os sentidos. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Cotia nesta sexta-feira (12).





A interdição acontece, segundo a prefeitura, após uma galeria de água da Sabesp ceder e abrir um buraco na via. “Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) já fizeram a sinalização da interdição que permanecerá até que a empresa realize os trabalhos de recuperação da via”, informou.





Com a interdição, os motoristas que utilizam a rua Roma como acesso à rua das Granjas, avenida Cherubina Viana (e vice-versa) devem utilizar alternativas, como a rua José Félix de Oliveira.





A Prefeitura disse que ainda não foi informada pela Sabesp sobre a duração dos trabalhos de reparo da galeria e liberação para fluxo viário. "Uma equipe da Defesa Civil também está no local, na tarde desta sexta-feira, para fazer a remoção de uma árvore que tombou sobre a via”, conclui.