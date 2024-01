Homem é preso após passar a mão nas nádegas de funcionária do Terminal de Cotia

Caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Cotia

Terminal Metropolitano de Cotia. Foto: Google Imagens

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu, nessa quinta-feira (11), um homem, de 24 anos, por importunação sexual. O caso ocorreu no Terminal Metropolitano.





A vítima é uma funcionária que trabalha no setor de limpeza do terminal. Segundo a GCM, o homem foi em direção ao banheiro masculino e, antes de entrar, passou a mão nas nádegas da mulher. Ele foi repreendido por outra funcionária e saiu do local.





Acionada, a GCM encontrou o homem ainda dentro do terminal. Ele disse aos guardas que passou a mão “sem querer” na vítima.





Ele foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Cotia e permanece preso.