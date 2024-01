Fatec Cotia vai contratar novos professores; veja como se candidatar

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Cotia vai receber, a partir do próximo dia 8, inscrições para três novos processos seletivos para a admissão de seis professores de Ensino Superior.

Os profissionais admitidos nas funções disponíveis deverão atuar em jornadas de quatro horas-aula, com remuneração de R$ 36,18 por cada hora trabalhada.

Os interessados em participar dos certames disponíveis deverão realizar as candidaturas até o dia 22 de janeiro de 2024, apenas de maneira online por meio do endereço eletrônico do Centro Paula Souza