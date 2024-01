Eletricista tem carro furtado em Cotia enquanto trabalhava; veja VÍDEO

Uma câmera de segurança flagrou o crime, que aconteceu na tarde dessa terça-feira (23)

Imagem: Reprodução

O eletricista Juarez Paulo Neto, de 60 anos, teve o carro furtado na tarde dessa terça-feira (23) em Cotia.





Ele havia estacionado o veículo, um Gol da cor vermelha, na Avenida Santo Antônio, para realizar um serviço na residência de um cliente.





Mas, ao terminar o serviço, cerca de duas horas depois, o carro do eletricista já não estava no local onde havia estacionado.





Uma câmera de segurança flagrou o momento do furto (veja abaixo). Pelas imagens, é possível ver um homem, de boné branco e blusa azul, se aproximando do veículo. Em poucos segundos ele abre a porta do automóvel e sai tranquilamente pela rua.





Seu Juarez registrou boletim de ocorrência. Até o momento, o veículo não foi localizado.





VEJA O VÍDEO: