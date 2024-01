Corpo esquartejado encontrado em lixeira é identificado pela polícia

As partes do corpo encontradas foram braço, antebraço e mão - com unhas longas e pintadas de dourado; “crime brutal, com ira, raiva e frieza”, disse delegada

Foto: Polícia Civil

Rua Doutor Nério Nunes, no Jardim Germania, zona sul de São Paulo. A Polícia Civil identificou a pessoa que teve partes do corpo encontradas por um morador de rua dentro de uma lixeira . O caso ocorreu nessa terça-feira (9) na





Segundo a polícia, a vítima é Márcia da Silva Soares, de 30 anos (foto abaixo) Agora, a Polícia Civil procura os responsáveis pelo crime para esclarecer o que aconteceu.





Vítima foi identificada como Márcia da Silva Soares. Foto: Polícia Civil

RELEMBRE O CASO





A Polícia Militar realizava patrulhamento na região quando foi acionada via Copom para comparecer ao endereço citado. Chegando no local, os policiais foram informados que um morador de rua havia encontrado partes de um corpo dentro da lixeira.





O local foi preservado para perícia. As partes do corpo encontradas foram braço, antebraço e mão - com unhas longas e pintadas de dourado. As outras partes do corpo ainda não foram localizadas.





A delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), fala em crime “brutal, com ira, raiva e frieza”. "É alguém que pretendia realmente ocultar esse cadáver”, afirmou, em entrevista à TV Bandeirantes.





O crime é investigado pelo 11º Distrito Policial de Santo Amaro.