“Chaves: A Exposição” é estendida até 30 de março em São Paulo; veja valores

Foto: Agência Brasil

A exposição conta com mais de vinte cenários emblemáticos de um dos seriados de TV mais queridos, que fez parte da vida de milhões de espectadores. Os fãs do Chaves podem comemorar! A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de SP anuncia que a visitação na maior mostra sobre Chaves já realizada no mundo, que acontece no MIS Experience, foi prorrogada até o dia 30 de março.





A exposição conta com mais de vinte cenários emblemáticos de um dos seriados de TV mais queridos, que fez parte da vida de milhões de espectadores. É a maior mostra sobre Chaves já realizada no mundo e conta com um acervo exclusivo de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para a mostra em São Paulo.





A visitação acontece de terças a sextas, domingos e feriados: das 10h às 20h (permanência até 21h) e aos sábados: das 10h às 21h (permanência até 22h).





Ônibus gratuito





Todos os dias em que a exposição estiver aberta, será disponibilizado um ônibus gratuito saindo da plataforma 5 do terminal turístico da Barra Funda a cada 1 hora — sempre meia hora antes do início de cada sessão. O ônibus também leva o público de volta para o terminal da Barra Funda.





Os horários de funcionamento são os seguintes:





– Saindo da Barra Funda: 9h30 às 19h30 (a cada uma hora). Sábados, domingos e feriados, também às 20h30.

– Saindo do MIS Experience: 10h às 21h (a cada uma hora). Sábados, domingos e feriados, também às 22h.





serviço





Chaves: A Exposição





Data: até 30 de março de 2024





Local: MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca – São Paulo, SP





Ingressos: gratuito às terças; quartas às sextas: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia); sábados, domingos e feriados: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia).





Vendas no site www.expochaves.com.br e na bilheteria do MIS Experience





Horários: Terças a sextas, domingos e feriados: das 10h às 20h (permanência até 21h).





Sábados: das 10h às 21h (permanência até 22h)





Classificação indicativa: livre