Homem furta escada de escola em Cotia para trocar por crack

Crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (10)

Crime aconteceu na EM Idelfonço Emiliano. Foto: Google Street Views

Um homem, de 27 anos, pulou o muro da Escola Municipal Idelfonço Emiliano de Brito, localizada no bairro Colinas de Cotia, e furtou uma escada. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (10). Ele foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM).





A GCM foi acionada para averiguar a ocorrência via Central de Monitoramento. Ao chegarem no local, os guardas se depararam com um indivíduo, nas imediações da escola, carregando uma escada. Ao ser abordado, ele confessou o crime e foi detido.





Na delegacia, o homem disse que é usuário de crack e que havia furtado a escada para trocar pela droga. Ele estava em liberdade provisória após ter sido preso também por furto. Ele foi recolhido à cadeia pública de Cotia, onde aguardará audiência de custódia.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia.