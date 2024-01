Circuito de toboáguas radicais é inaugurado no Thermas da Mata

Nova atração possui uma cápsula para lançamento de uma torre de 14 metros de altura, com percurso de 60 metros e velocidade acima de 40 km/h

Foto: Divulgação / Thermas da Mata

O Thermas da Mata inaugurou, neste final de semana, a primeira fase do Brabus, um circuito com três toboáguas, sendo o primeiro lançamento com cápsula do empreendimento.





A atração terá, ao todo, três toboáguas e será inaugurada em duas fases. A primeira, inaugurada no domingo (7), é o toboágua que possui uma cápsula para lançamento de uma torre de 14 metros de altura, com percurso de 60 metros e velocidade acima de 40 km/h. O equipamento tem um tempo estimado de descida de aproximadamente 4,7 segundos.





Agora, a previsão é de que a segunda fase do atrativo seja entregue em julho de 2024.





O investimento de mais de 5 milhões de reais no Brabus faz parte da estratégia de expansão do parque aquático.





Serviço





Horário de funcionamento em janeiro: de quarta a segunda-feira e feriados, das 10h às 17h.





Ingressos: Adulto a partir de R$ 54,90 e infantil (03 a 12 anos) a partir de R$ 44,90 comprando antecipado no site.





Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP





Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares