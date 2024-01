38 militares são punidos pelo furto de metralhadoras em Barueri

O caso aconteceu em outubro do ano passado e duas armas ainda estão desaparecidas

Foto: Divulgação / Polícia Civil

O Exército brasileiro puniu, até o momento, 38 militares pelo furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra na cidade de Barueri. O caso aconteceu em outubro do ano passado e duas armas ainda estão desaparecidas.





As sanções variam de prisão disciplinar de um a 20 dias, a depender da patente e do grau de envolvimento.





As sanções começaram a ser aplicadas no começo de novembro, cerca de um mês após a descoberta do furto das armas.





A Justiça Militar da União autorizou “em caráter excepcional” a prorrogação do prazo do Inquérito Policial Militar (IPM) aberto pelo Exército para apurar e apontar as responsabilidades criminais.





A expectativa era que a investigação fosse concluída ainda em dezembro, mas o prazo foi estendido até dia 17 de janeiro pela quantidade de provas que ainda não foram analisadas.