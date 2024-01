São Roque terá parque gigante com praia e pista para carros superesportivos; SAIBA TUDO!

Novidade foi confirmada pelo Cotia e Cia nesta terça (9); confira em primeira mão!

Projeto do Grand Turysmo Park

Por Neto Rossi





A cidade de São Roque está prestes a receber um empreendimento turístico de tirar o fôlego! A Grand Turysmo Park acaba de anunciar seus planos de inaugurar um parque gigantesco na região, que promete ser um dos maiores da América Latina.





O parque, que terá praia artificial e pista para carros superesportivos, será construído em uma área enorme, com mais de 2 milhões de metros quadrados, às margens da Rodovia Castelo Branco.





A atração principal será uma praia artificial com cerca de 150.000 mil m². Imagine só, 1 quilômetro e 300 metros de extensão de faixas de areia para curtir o sol e a água. A praia artificial vai funcionar o ano todo, em todas as estações.





Além disso, o complexo contará com um hotel de renome internacional, um centro de convenções moderno e atrações secas, como um parque de diversões.





Praia terá nada mais, nada menos que 1300 metros de extensão de faixa de areia. - Foto Divulgação.









PISTA PARA CARROS SUPERESPORTIVOS





A reportagem conversou, nesta terça-feira (9), com um dos empresários responsáveis pelo empreendimento. E ele destacou novidades com exclusividade ao Cotia e Cia, entre elas, a pista para carros superesportivos.





“A pista tem 3 km de extensão e servirá para o público experimentar carros especiais, dando volta no circuito que tem a vista pra todo o empreendimento”, disse.





Foto: Divulgação

Além disso, destacou também que o complexo terá um box de parada com bares e restaurantes. Será uma espécie de ‘point de encontro’ para os frequentadores de carros esportivos, uma vez que a Castelo Branco é a principal rodovia de transição da maioria desses veículos.





“É importante ressaltar também que a cada superesportivo particular que acesse o empreendimento, outros dois veículos comuns serão bonificados com entrada franca de forma aleatória no dia”, frisou. “Ainda será possível as marcas realizarem testes nas pistas, lançar novos veículos e bonificar seus novos clientes com diversas formas de parcerias conosco”, complementou o empresário.





Para concluir, ele reforçou que o Complexo Grand Turysmo Park vai além da 1ª fase com a praia artificial. “Esse é o primeiro empreendimento totalmente integrado com suas atrações de entretenimento para todos os públicos”.





A empresa fará, em breve, um lançamento para anunciar todos os detalhes com projeções de datas.





Acompanhe o Cotia e Cia e fique por dentro de todas as novidades!