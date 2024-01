Bandido foge de viatura em Cotia após ser capturado por não voltar da ‘saidinha’

Fabrício Trindade de Camargo, de 38 anos, conhecido como “Sombra”, é procurado após ter fugido de dentro de uma viatura da Polícia Civil na tarde desse domingo (21), em Cotia.





O criminoso havia sido capturado no dia anterior cometendo furto. No momento do flagrante, a polícia constatou que Fabrício não tinha voltado para a cadeia após ser beneficiado pela “saidinha de final de ano”.





Segundo informações apuradas pelo Cotia e Cia, o homem realizou exame de corpo de delito no IML de Cotia. Ao retornar para a delegacia, onde passaria por audiência de custódia, ele conseguiu se soltar das algemas e fugiu sentido Jardim Adelina.





Ao Cotia e Cia, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que as Polícias Civil e Militar, em conjunto com a Guarda Municipal de Cotia e Vargem Grande Paulista, atuam para localizá-lo.





Ainda de acordo com a SSP, o caso é acompanhado pela Corregedoria da Polícia Civil, que apura a conduta dos policiais envolvidos.