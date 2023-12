Vereadores de Cotia entram de férias e só retornam em fevereiro de 2024

Última sessão de 2023 foi realizada na terça-feira (12)

Foto: Câmara de Cotia

Os 15 vereadores de Cotia entraram de férias. A última sessão de 2023 foi realizada nessa terça-feira (12).





De acordo com o artigo 60 da Lei Orgânica do Município, o recesso dos vereadores vai de 1º de julho a 1º de agosto e de 16 de dezembro a 31 de janeiro. Ao todo, são 75 dias de recesso em um ano.





Na 41ª sessão ordinária (última do ano), os vereadores aprovaram oito Projetos de Lei e três Projetos de Lei Complementar.





Os parlamentares também realizaram a 1ª sessão extraordinária de 2023, onde foram lidos e votados 10 Projetos de Lei, dois Projetos de Decreto Legislativo e dois Projetos de Resolução.





Entre as matérias aprovadas, estão 13 Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo instituindo e regulamentando programas sociais no Município.





As sessões ordinárias agora só retornam em fevereiro. O atendimento ao público segue normalmente até o dia 20 de dezembro e será retomado em 8 de janeiro.