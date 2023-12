Vai viajar no Natal? Saiba os horários de maior fluxo de veículos nas estradas de SP

Cerca de 5,2 milhões de veículos devem passar pelas principais rodovias sob concessão que saem da capital paulista e da região metropolitana





A partir desta sexta-feira (22), cerca de 5,2 milhões de veículos devem passar pelas principais rodovias sob concessão que saem da capital paulista e da região metropolitana.





Segundo a ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), nas rodovias Anchieta e Imigrantes, principal acesso à Baixada Santista, a estimativa é que cerca de 1,1 milhão de veículos desçam a serra.





A concessionária Ecovias vai implantar a Operação Descida 7×3 (sete pistas com fluxo liberado para o litoral e três sentido capital) a partir das 11h desta sexta - a expectativa é de retorno do sistema normal 5×5 a partir das 19h.





No sábado (23), o esquema com sete pistas para a baixada começa às 8h e deve ir até o início da tarde.





Já na rodovia dos Tamoios, acesso para as praias do litoral norte, a previsão é de que cerca de 373 mil veículos circulem entre os dias 22 e 26 e 29 e 2 de janeiro. Para facilitar a viagem de quem vai para Ubatuba, o governo do estado liberou o contorno norte da Tamoios, caminho com cerca de 8 km que evita a passagem pelo centro de Caraguatatuba.





No corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que faz a ligação para a rodovia dos Tamoios, são esperados cerca de 1,6 milhão de veículos no período. O motorista deve evitar trafegar pelas rodovias das 10h às 19h na sexta: Já no sábado, o pico deve ser das 7h às 13h.





As rodovias Anhanguera e Bandeirantes esperam 1,2 milhão de veículos neste período de festas. Para o Natal, os horários de maior movimento estão previstos para esta sexta, das 15h às 20h, e no sábado, das 9h às 15h.





Na Castelo Branco e Raposo Tavares, que também dão acesso ao interior, são esperados 1 milhão de veículos para Natal e Ano-Novo, com pico nesta sexta, das 15h às 20h, e no sábado, das 9h às 15h.





VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR ESTRADA NESTE NATAL





Sistema Anchieta-Imigrantes – Sentido Baixada Santista: Sexta-feira: a partir das 11h; Sábado: das 7h às 13h; Segunda: a partir das 16h





Sistema Anhanguera-Bandeirantes: Sexta-feira: das 15h às 20h; Sábado: das 9h às 15h; Segunda: das 14h às 22h





Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto: Sexta-feira: das 10h às 19h Sábado: das 7h às 13h; Segunda: das 16h às 20h





Rodovia dos Tamoios – Sentido litoral norte: Sexta-feira: a partir das 11h; Sábado: das 7h às 13h; Segunda: a partir das 16h





Sistema Castelo-Raposo: Sexta-feira: das 15h às 20h Sábado: das 9h às 15h; Segunda: das 14h às 22h





Rodoanel: Sexta-feira: das 15h às 20h; Sábado: das 9h às 15h; Segunda: das 14h às 22h





Fonte: Artesp