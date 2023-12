‘Radar escondido’ no km 38 da Raposo? Veja o que diz a CCR ViaOeste

Imagens que circularam nas redes sociais mostram um equipamento com câmera escondido entre as árvores

Equipamento não se trata de um radar

Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta semana intrigou motoristas que trafegam pela rodovia Raposo Tavares, em Cotia [VEJA NO FINAL DA MATÉRIA].





As imagens mostram um aparelho com câmera, semelhante a um radar, escondido entre as árvores no km 38 da rodovia, no sentido capital.





Muitas pessoas acharam que se tratava, de fato, de um radar. Cotia e Cia questionou a CCR ViaOeste, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, sobre o aparelho instalado no local.





Em nota, a CCR ViaOeste informou que as câmeras já foram retiradas. A concessionária ressaltou que desconhece quem instalou as câmeras e que não há operação de fiscalização de velocidade no local onde elas foram colocadas.





Imagem mostra o local já sem o equipamento. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

VEJA O VÍDEO: