Vai chover no Natal? Confira a previsão do tempo para Cotia

Foto: Arquivos /Cotia e Cia

O Natal já está aí e, é claro, ninguém gosta de passar a data com chuva. Mas a verdade é que com o verão presente, é inevitável que ocorram pancadas em algum momento do dia.





É o que deve acontecer no dia 24/12, véspera de Natal. Segundo o Clima Tempo, o sol será predominante em Cotia, porém, com muitas nuvens. Por isso, devem ocorrer pancadas de chuva durante à tarde e à noite.





A mínima prevista para a cidade no domingo (24) é de 19ºC e a máxima de 29ºC.





Já na segunda-feira (25/12), a temperatura deve subir um pouco mais e a chuva deve atingir a cidade apenas na parte da tarde, de forma isolada.





A mínima prevista é de 19ºC e a máxima de 31ºC.





No decorrer da semana, a temperatura deve se manter estável, com poucas mudanças.