Tráfico de drogas por app: Cotia e mais 4 cidades são alvos de operação da polícia

A Polícia Civil realizou nessa terça-feira (12) uma ação com o intuito de desarticular o tráfico de drogas, realizado por meio de grupos formados em aplicativo de mensagens. Vários municípios foram alvos da ação, como Santana de Parnaíba, Cotia, Cajamar, São Paulo e Guarulhos.





Segundo as investigações, os grupos do aplicativo movimentavam informações acerca do tráfico na região, além de conter informações sobre presença policial nas localidades.





Diante dos elementos acerca da conduta criminosa, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos municípios citados, resultando na prisão de um homem em Santana de Parnaíba, com quem foram localizadas 318 porções de cocaína.





Em outro cumprimento de mandado, dessa vez no município de Cajamar, foram apreendidos quase 35 quilos de maconha, distribuídos entre sacos e tabletes.





Como continuidade das investigações, também foram indiciadas mais quatro pessoas, que responderão criminalmente por associação ao tráfico.





A operação foi realizada pela Delegacia Seccional de Polícia de Carapicuíba, do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro).