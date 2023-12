Crise da Adolescência Infantil em crianças de 6 anos: o que é e como lidar?

Ao longo dos anos, as crianças vivenciam diferentes fases de crescimento, com novidades físicas e comportamentais, que devem ser acompanhadas e apoiadas pela família. A adolescência é um período muito comentado entre os pais e educadores, já que, normalmente, é nesse momento que os indivíduos passam por grandes mudanças e crises.





Entretanto, na própria infância é possível identificar alterações bruscas de comportamento. Aos seis anos de idade, muitas crianças sofrem a chamada “Crise da Adolescência Infantil”, que pode gerar discussões frequentes no dia a dia em casa e, até mesmo, na escola.





Por esse motivo, é essencial que os pais, professores e outras pessoas que estão em contato diário com aquela criança saibam manter a calma e lidar adequadamente com os possíveis escândalos. O Colégio Rio Branco reuniu as informações essenciais sobre o tema. Confira:





A “adolescência da infância” é natural

É completamente esperado que as crianças de seis anos apresentem mudanças na forma como se portam. Isso porque houve um salto grande de desenvolvimento, tanto em quesitos físicos, com a queda dos dentes de leite, quanto emocionais, com os filhos se desprendendo da opinião dos pais.





Essa é a idade em que eles atingem um novo nível de maturidade, com novos desejos e sentimentos, e começam a formar a própria identidade. Logo, uma grande dica para os pais é: não se desesperem e deixem os seus filhos passarem por esse momento, oferecendo a eles muito amor, diálogo e carinho.





Comportamentos esperados na “crise dos 6 anos”

Veja as principais demonstrações que seu filho pode apresentar na “adolescência infantil”:





Dificuldade para tomar decisões

Como a criança não tem muita experiência nessa ação, uma simples escolha entre maçã ou mamão para o café da manhã pode se tornar um enorme dilema. Às vezes, essa indecisão pode passar para a vida emocional e o filho elogia a mãe e, depois de alguns minutos, a chama de “boba”.





Instabilidade emocional

A troca frequente de humor da criança será um desafio, mas os pais não podem tolerar comportamentos ruins, como a violência. Caso o filho aja agressivamente, o responsável deve sempre sentar e explicar o porquê de aquilo ser errado.





Impulsividade

É comum que as crianças não saibam refletir e ajam por impulso, sem pensar que suas atitudes terão consequências.





Negação de ordens

Aos seis anos, alguns questionam tudo que é dito pelos pais, querendo se opor, já que estão descobrindo que possuem voz própria. Outros optam por simplesmente ignorar o pedido dos pais. Nesses casos, não fique insistindo muito na ordem, espere a ideia ser assimilada na cabeça da criança e ela acatará ao pedido.

Palavrões

Mais desejo por novas atividades

Como lidar com a Crise da Adolescência Infantil?

Primeiro, os pais devem tentar evitar as causas que agravam a adolescência infantil:falta de tempo em família;

autoritarismo em excesso;

apego inseguro com os pais;

baixa autoestima da criança;

temperamento difícil,

falta de contato dos pais com a escola;

falta de adaptação ao ambiente escolar;

rejeição da criança pelo grupo de amigos





Em suma, os pais precisarão acompanhar de perto essa fase do filho, oferecendo muita paciência e ajuda para as frustrações. O diálogo é sempre o melhor caminho, mas aprenda a não “sufocar” a criança, dando espaço para ela também aprender sozinha e desenvolver certa independência.