Tarifas de ônibus intermunicipais terão aumento em Cotia; veja os novos valores

Reajuste de 13,6% começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024

Foto: Reprodução

As tarifas dos ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) terão um reajuste médio de 13,6% a partir de 1º de janeiro. A companhia, que é diretamente ligada ao governo estadual, possui mais de 500 linhas em 134 municípios das cinco regiões metropolitanas de São Paulo.





Em Cotia, são 18 linhas operadas pela EMTU (veja tabela extraoficial no final da reportagem). Segundo a empresa, o percentual estabelecido é “significativamente inferior à inflação de 28,40%, acumulada desde a última revisão tarifária, em janeiro de 2020, segundo o IPC-Fipe".





De acordo com a EMTU, a definição do valor das tarifas se deve a fatores como extensão do percurso, preço do combustível, tipo de serviço prestado em cada região metropolitana – comum, seletivo, especial, corredor e VLT, por exemplo.





As tabelas com o valor tarifário de todas as linhas gerenciadas pela EMTU serão divulgadas na próxima semana, após conclusão dos cálculos dessas variáveis realizados pelo corpo técnico da empresa.





VEJA TABELA EXTRAOFICIAL COM OS VALORES JÁ REAJUSTADOS