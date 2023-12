Quem é ‘Cangaceiro Trader’, investidor preso em Carapicuíba por golpe de R$ 10 milhões

Segundo o MP, ele é responsável por enganar vítimas de cinco estados com promessa de falsos investimentos

Francisco Emanuel, o 'Cangaceiro Trader'. Foto: Reprodução / Instagram

O investidor Francisco Emanuel Pereira dos Santos, conhecido como "Cangaceiro Trader ou Canga", foi preso em Carapicuíba nesta quinta-feira (14) por estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. Ele seria responsável por enganar vítimas de cinco estados com promessa de falsos investimentos.





A prisão preventiva de Canga ocorreu na Operação Terra Prometida, realizada pelo Ministério Público do Ceará. Conforme o órgão, as fraudes aplicadas nas vítimas ultrapassem o valor de R$ 10 milhões.





Na ação também foram cumpridos mandados de busca que levou a polícia a apreender equipamentos, eletrônicos, blocos de anotações, veículo e relógios de luxo.





O GOLPE





Francisco Emanuel se apresentava nas redes sociais como "trader de maior reconhecimento mundial", em uma conta com mais de 300 mil seguidores. Ele oferecia cursos e propostas de "alavancagem de contas", com promessa de lucros milionários e acima da média dos investimentos. As ações foram constatadas como fraude durante as investigações.





Ele fez vítimas no Ceará, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santana Catarina. As pessoas relataram que o Cangaceiro Trader se apropriava do dinheiro delas quando determinadas ações da bolsa de valores fracassavam.





Os golpes foram constatados por meio de análise da medida cautelar da quebra de sigilo bancário e fiscal do investigado, determinada pelo juízo da 11ª Vara Criminal de Fortaleza.





Uma movimentação milionária nas contas de Canga também foi evidenciada, pois ele convertia dinheiro em criptomoedas para esconder a origem ilícita dos recursos. Ele ainda repassava dinheiro dos seus clientes enganados a uma corretora parceira.





QUEM É O CANGACEIRO TRADER





Ex-cobrador de ônibus, Emanuel Santos, que ficou conhecido nas redes como Cangaceiro Trader, tem 30 anos e se tornou milionário após quatro anos investindo no mercado financeiro.





Ele é procurado por clientes de todos os perfis: homens ou mulheres, entre 15 e 60 anos, com e sem formação acadêmica.





A atividade realizada por ele é denominada como “Day Trade”. Trader nada mais é que um investidor especializado em ganhar dinheiro por meio de operações a curto prazo, através da compra e venda de ações ou outros ativos negociados em Bolsa. Ele chegava a faturar R$ 5 mil por dia.





Emanuel Santos mora em Fortaleza e oferecia cursos com “linguagem descomplicada e fora dos padrões usados pelo mundo financeiro”.





Em sites como o Reclame Aqui, ele coleciona diversas denúncias de pessoas que relatam que foram vítimas de seu esquema.