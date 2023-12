“Profissão perigo”: agentes de trânsito receberão 100% de adicional de risco de vida

Projeto de autoria do prefeito Rogério Franco foi aprovado pela Câmara Municipal nessa terça-feira (5)

Foto: Prefeitura de Cotia

Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão dessa terça-feira (5), o Projeto de Lei 46/2023, que eleva de 30% para 100% o adicional de risco de vida para os agentes de trânsito e fiscais de transportes públicos municipais. aprovou, na sessão dessa terça-feira (5), o, quepara ose fiscais de transportes públicos municipais.





De autoria do prefeito Rogério Franco, a justificativa do aumento do benefício se deu em razão das “agressões físicas em que esses profissionais estão sujeitos” e também das “adversidades de toda ordem”.





O projeto foi aprovado por 13 votos e já passa a vigorar.





A lei que estabelece os 30% de adicional para a categoria foi sancionada em 2016, pelo então prefeito Carlão Camargo.





ADICIONAL DE 30% EM ÂMBITO FEDERAL





Em âmbito federal, a lei que entrou em vigor no final de setembro deste ano fixa em 30% sobre o salário o adicional de risco de vida para os agentes de trânsito. A medida, segundo o governo, “equipara os agentes a trabalhadores expostos a produtos inflamáveis, energia elétrica e explosivos”.