Alvo da PF, Alexandre Pires tem mansão com boate de R$ 16 milhões em Cotia

Imóvel conta com ainda com espaço para estacionar 200 carros

Alexandre Pires. Foto: Reprodução

O cantor Alexandre Pires pode ter recebido ao menos R$ 1 milhão de uma mineradora investigada pela Polícia Federal por garimpo ilegal na Terra Indígena Ianomâmi. O valor apontado no inquérito da corporação impressiona, mas está longe de refletir o real patrimônio do artista, que cresce a cada show.





Em 2021, ele colocou à venda uma mansão por R$ 16 milhões. Segundo o portal Leo Dias, o imóvel em Cotia tem boate, quatro salas de massagem e estacionamento para 200 carros. O anúncio de venda da mansão a descreve como “um verdadeiro oásis decorado com muito requinte”.





Demais propriedades do cantor





De acordo com o jornal O Globo, o cantor também é dono de uma propriedade em Itapema, Santa Catarina, avaliada em R$ 4 milhões, além de um apartamento no condomínio Yachthouse Residence Club, em Balneário Camboriú (SC), em um prédio considerado o mais alto do Brasil. Nesse endereço, ele tem como vizinho Neymar, que possui uma cobertura quadrúplex. Os apartamentos na região têm um valor médio de R$ 8 milhões.





Espera-se que o patrimônio cresça ainda mais até o final do ano, com um pagamento aproximado de R$ 650 mil dos produtores do Réveillon de Florianópolis (SC), onde Alexandre confirmou presença. Além disso, em junho deste ano, ele teria recebido R$ 580 mil para se apresentar na festa de São João de Maracanaú, no Ceará.





O que de fato está acontecendo com Alexandre Pires





A PF deflagrou na segunda-feira (04) a Operação Disco de Ouro para desarticular um esquema de financiamento e logística ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.





Foram cumpridos dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, em Boa Vista e Mucajaí, em Roraima, além de São Paulo e Santos (SP), Santarém (PA), Uberlândia (MG) e Itapema (SC). Também foi determinado o sequestro de mais de 130 milhões de reais dos suspeitos.





O cantor Alexandre Pires foi alvo da ação em um navio de cruzeiro, onde faria um show. Um apartamento seu em Itapema (SC) também foi alvo de busca e apreensão. Ele teria recebido cerca de 1 milhão de reais de uma mineradora investigada. O empresário do músico é outro alvo da investigação.





EQUIPE DO CANTOR SE PRONUNCIA





A equipe jurídica de Alexandre Pires publicou um comunicado para se defender e relatar que o cantor nunca teve relação no caso e está surpreendido com o envolvimento de seu nome.





"Na qualidade de advogado do cantor e compositor Alexandre Pires, viemos a público, diante das notícias veiculadas pela mídia em geral, esclarecer que o cantor Alexandre Pires não tem e nunca teve qualquer envolvimento com garimpo ou extração de minério, muito menos em área indígena", inicia o referido texto.





"Destacamos que o referido cantor e compositor é uma das mais importantes referências da música brasileira, sendo possuidor de uma longa e impecável carreira artística. Alexandre Pires foi tomado de surpresa diante da recente operação da Polícia Federal que indevidamente envolveu seu nome", continua.