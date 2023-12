Prefeitura de Cotia vai contratar professores via processo seletivo; veja como se inscrever

A Prefeitura de Cotia publicou, nesta quinta-feira (14), o edital com as inscrições para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de professores para a rede municipal de ensino.

Segundo o edital, são 109 vagas para serem preenchidas imediatamente e mais 420 cadastros reservas.

As inscrições podem ser feitas a partir das 12h de hoje até as 17h do dia 12/01/2024