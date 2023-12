Polícia investiga se corpo encontrado na região é de jogador acusado de estupro

Foto: Polícia Civil

corpo encontrado carbonizado e com as mãos amarradas na manhã dessa segunda-feira (11) na Rodovia Renê Benedito da Silva, divisa de São Roque com Itapevi, é do jogador Carlos Guilherme de Oliveira, conhecido como Carlinhos, de 27 anos. A Polícia Civil investiga se ona Rodovia Renê Benedito da Silva, divisa de, é do jogador, de 27 anos.





O cadáver, que estava com uma corda no pescoço, foi jogado perto de um córrego e não tinha documentos em seu poder.





Conforme a Polícia Civil, devido ao estado avançado de decomposição, foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML). Os laudos estão em elaboração e serão analisados pela autoridade policial para auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento dos fatos.





O caso foi registrado na Delegacia de São Roque como homicídio.





INVESTIGADO POR ESTUPRO





Até que o corpo encontrado seja identificado, policiais civis estão em diligências para localizar o jogador e prendê-lo. Carlinhos é investigado por invadir a casa ex-companheira, matar o atual namorado dela e estuprar a mulher. O crime ocorreu em Jandira, no dia 3/12/2023.





O advogado de defesa de Carlinhos, Waldinei Dubowiski, chegou a dizer que o jogador se entregaria à polícia na quinta-feira passada (7), mas ele não apareceu.





Jogador Carlinhos. Foto: Reprodução

Segundo o portal Metrópoles, a ex-mulher de Carlinhos afirmou, em depoimento à polícia, que ele esteve em sua casa por pelo menos quatro horas, no último dia 3, período em que o atleta matou o atual namorado de sua ex, com facadas e marretadas, e a violentou sexualmente, ainda conforme o relato.





Segundo a ex-mulher, o atleta e ela ficaram juntos por cerca de oito anos, e o rompimento foi recente.





Carlinhos havia sido contratado pelo Taubaté para disputar a próxima temporada do clube em 2024. Em São Paulo, o atleta tem passagens por São Bernardo, Primavera e Atibaia.





Ele também passou pelo Boa Esporte Clube, do Triângulo Mineiro, e Floresta Esporte Clube, de Fortaleza.