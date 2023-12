EJA tem inscrições abertas em 5 escolas de Cotia

A inscrição pode ser feita por qualquer pessoa que tenha 15 anos de idade completos e ainda não fez ou não concluiu o Ensino Fundamental

Foto: Agência Brasil





O Ensino Jovens e Adultos (EJA) está com inscrições abertas para turmas do 1º semestre de 2024. A inscrição pode ser feita por qualquer pessoa que tenha 15 anos de idade completos e ainda não fez ou não concluiu o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano), não há limite máximo de idade para se inscrever.





Em Cotia, o EJA acontece em cinco escolas municipais e as inscrições devem ser feitas na secretaria da própria escola: E.M Jardim do Engenho (Rua das Doninhas, 14, Jardim do Engenho), E.M Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Rua Teruo Tomita, 135, Caucaia do Alto), E.M Joaquim Pereira (Rua Princesa Isabel, 40, Vila São Joaquim), E.M Prof. Drº Osny Fleury da Silveira (Estr. Morro Grande, 390, Pq. Santa Rita de Cássia) e E.M Maísa Aparecida Ribeiro (Rua Escolástica Vaz Godinho, 39, Caucaia do Alto). As aulas acontecem no período noturno.





Para se inscrever é preciso apresentar RG (original e cópia), ou documento equivalente; CPF; comprovante de endereço (original e cópia); declaração de escolaridade (se tiver). “O EJA é uma modalidade muito importante para reparar exclusões do passado e oferecer novas oportunidades para as pessoas que não as tiveram em outros momentos”, informou a Secretaria de Educação de Cotia.