Polícia descobre ‘casa bomba’ e apreende mais de 6 mil porções de drogas em Carapicuíba

Três pessoas foram presas

Foto: Polícia Civil

Uma casa bomba, que armazenava mais de 6 mil porções de drogas, foi descoberta pela Polícia Civil nessa quinta-feira (28) em Carapicuíba. Três homens que faziam o monitoramento do local foram presos em flagrante. Além das drogas, um revólver calibre 38 também foi apreendido.





Policiais civis do 1º DP de Carapicuíba realizaram operação no local onde era feita a produção para distribuição de drogas. Ao chegarem, abordaram os indivíduos, que faziam guarda do imóvel.





No total das apreensões, encontraram 5.300 porções de cocaína, 1.240 porções de maconha e 150 pedras de crack.





As drogas foram apreendidas e os criminosos foram levados ao 1º DP de Carapicuíba, onde o caso foi registrado como associação e tráfico de drogas, porte ilegal de arma e captura de procurado.