Moradores colocam árvore de Natal em bueiro com a tampa solta em Caucaia do Alto

Há meses que moradores do Jardim Monte Verde, em Caucaia do Alto, estão enfrentando um sério problema com um bueiro de águas pluviais do bairro, que está com a tampa solta.





(veja aqui). Em outubro, um motorista sofreu um acidente no local. O caso foi noticiado, inclusive, pelo jornalismo da Record





Sem saber de quem é a responsabilidade (prefeitura ou Sabesp) e cansados por esperar a solução do problema, os moradores decidiram agir de modo diferente: colocaram uma árvore de Natal, com direito a pisca-pisca, em cima do bueiro.





As imagens foram publicadas pela página Aconteceu em Cotia ou Região. “O vizinho resolveu enfeitar pra ver se as autoridades vêm arrumar”, diz o texto da legenda da publicação.