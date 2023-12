São Roque começa a cobrar tarifa da zona azul em janeiro

Sistema estará em funcionamento de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h

Foto: Prefeitura de São Roque





O município de São Roque começará a cobrar a tarifa do estacionamento rotativo zona azul no dia 2 de janeiro de 2024. A informação foi confirmada pela prefeitura. Desde o dia 18 de dezembro, o sistema vem funcionando de forma experimental, sem a realização de cobranças.





De acordo com a prefeitura, a nova Zona Azul de São Roque estará em funcionamento de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados, das 9h às 13h. O sistema, assim como em outras cidades, também funcionará por aplicativo.





O valor da tarifa por 1 hora no estacionamento rotativo será de 2 reais, sendo que os créditos adquiridos no app poderão ser utilizados em várias placas, permitindo flexibilidade na utilização do sistema. “É importante destacar que o estacionamento rotativo terá um limite máximo de 2 horas para a mesma vaga, o que garantirá a rotatividade de veículos na cidade”, diz a prefeitura.





Quem não puder ou optar por não utilizar o aplicativo poderá comprar créditos através de monitores e comércios conveniados que estarão distribuídos em diversos pontos da cidade. Entretanto a compra de créditos não poderá ser feita neste momento, apenas a partir de janeiro.





O monitoramento do estacionamento será realizado de forma eletrônica.