EMTU divulga os novos valores das tarifas intermunicipais de Cotia

Reajuste começa a valer a partir do dia 1º de janeiro; confira

Foto: Reprodução

Em 1º de janeiro de 2024, haverá um reajuste tarifário nas linhas da EMTU, e os valores foram divulgados nesta quarta-feira (27), conforme comunicou a empresa na semana passada.





Os novos preços refletem o aumento das tarifas, anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas neste mês. Segundo o governo, os reajustes ultrapassam a casa dos 13%.





Em Cotia, são 19 linhas operadas pela EMTU (veja tabela no final da reportagem). Segundo a empresa, o percentual estabelecido é “significativamente inferior à inflação de 28,40%, acumulada desde a última revisão tarifária, em janeiro de 2020, segundo o IPC-Fipe".





De acordo com a EMTU, a definição do valor das tarifas se deve a fatores como extensão do percurso, preço do combustível, tipo de serviço prestado em cada região metropolitana – comum, seletivo, especial, corredor e VLT, por exemplo.





VEJA A TABELA COM OS NOVOS VALORES ABAIXO: