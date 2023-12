Gabaritos do Provão Paulista já estão disponíveis; confira

Estudantes podem acessar lista de respostas das questões alternativas; resultado do Provão Paulista será divulgado em 26 de janeiro

Foto: Governo de SP

Os mais de 1 milhão de estudantes da rede pública que participaram da primeira edição do Provão Paulista já podem conferir o gabarito das provas. O gabarito oficial da avaliação foi divulgado nesta segunda-feira (11) pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e pela Vunesp, aplicadora da prova.





Para cada dia de Provão, foram distribuídos quatro cadernos diferentes. Ou seja, é preciso que cada estudante verifique a versão do seu caderno de provas (1, 2, 3 ou 4) na hora de conferir as respostas corretas.





(CLIQUE AQUI). No mesmo link, é possível consultar todos os cadernos de prova. Os gabaritos estão disponíveis no portalNo mesmo link, é possível consultar todos os cadernos de prova.





Os resultados do Provão Paulista, incluindo as notas da redação para a 3ª série do Ensino Médio, e a classificação para o ensino superior, de acordo com o curso escolhido, serão divulgados pela Educação no dia 26 de janeiro de 2024.