Cágado Pescoço-de-Cobra é resgatado em rua de Cotia

Animal foi solto em uma lagoa dentro de uma Área de Preservação Ambiental (APA) no Jardim Adelina

Foto: Prefeitura de Cotia

Equipes da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Cotia soltaram um cágado Pescoço-de-Cobra em uma lagoa dentro de uma Área de Preservação Ambiental (APA) no Jardim Adelina nessa segunda-feira (11). Segundo os agentes, a lagoa é abastecida por uma nascente e protegida por mata nativa ao redor.





O cágado foi encontrado em uma rua, no bairro da Represinha, por um morador que passava no local. O animal foi levado ao Setor de Zoonoses e avaliado por profissionais.





Segundo os órgãos, o réptil passou por limpeza e coleta de exames para analisar a situação clínica. Como apresentava boas condições de saúde e não tinha nenhuma lesão, biólogos fizeram a soltura na APA do Jardim Adelina.





O cágado Pescoço-de-Cobra tem como característica marcante o pescoço comprido com uma listra longitudinal, que separa a parte superior escura da parte inferior clara. A carapaça é escura com pontos amarelados, enquanto a parte inferior é clara. Podem medir até 30 cm e pesar 3 quilos, sendo que as fêmeas são maiores que os machos. A alimentação consiste em pequenos animais, como peixes, moluscos, anfíbios e insetos aquáticos. A espécie pode chegar até 40 anos de vida.